Екс-комбат "Айдару" готовий взяти Савченко на поруки

Депутат Мельничук заявив про готовність взяти Савченко на поруки.

Народний депутат, колишній командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук прийшов на засідання суду у справі Надії Савченко та заявив про готовність взяти її на поруки.

Про це журналістам стало відомо перед засіданням суду у понеділок, 14 травня, повідомляє "Громадське".

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Перед початком засідання заступниця Савченко Тетяна Поторченко заявила, що вона сама відмовилася від послуг адвокатів.

Раніше стало відомо, що від Надії Савченко пішли обидва її адвокати — Олег Соловей та Дмитро Бугай.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці атак та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави. Савченко в суді оголосила голодування та заявила, що не збирається втікати з України.

17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.