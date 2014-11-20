У Маріуполі підірвався військовий автомобіль: двоє поранених

У Маріуполі підірвали військовий автомобіль, двоє військовослужбовців поранені.

Про це повідомляється на сайті Маріупольської міськради.

«Сьогодні, 20 листопада, о 16.50 у Жовтневому районі Маріуполя на вул. Головіна під час руху колони військових автомобілів стався вибух між двома автомобілями, що рухалися», - говориться в повідомленні.

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Повідомляється, що «в результаті вибуху пошкоджена передня частина автомобіля «Урал». Двоє військовослужбовців дістали поранення легкого і середнього ступеня тяжкості. Вони госпіталізовані, їхнє життя поза небезпекою. Колона продовжує рух за маршрутом».

За інформацією медиків, постраждалим військовим 21 та 23 роки. У одного з них зафіксований перелом гомілки, у другого - поранення кисті. Обидва бійця знаходяться в госпіталі на базі ЛШМД, повідомляє 0629.

Рух на вул. Головіна перекрито, журналістів до місця події не пропускають.

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Повідомляється, що на місці події працюють слідчі групи СБУ та інших правоохоронних органів. Обставини події з'ясовуються.

Впродовж дня обстрілу по блокпостах і позиціях Збройних сил України не було.

Зараз у деяких районах міста чути звуки пострілів – бійці Збройних сил України відпрацьовують навички ведення бою на спеціально відведених полігонах, говориться в повідомленні.