СБУ спіймала диверсанта з гранатометом, який мав вчинити теракти в Маріуполі

Як повідомляє сайт СБУ, встановлено, що ватажок групи з позивним «Сорок сьомий», 1974 року народження, громадянин України був завербований співробітником російської спецслужби «Борманом» та пройшов спеціальну підготовку у Таганрозі (РФ).

За завданням кураторів зі спецслужб Росії бойовики мали вчинити теракти в районі Маріуполя.

У членів злочинної групи вилучено ручний протитанковий гранатомет РПГ-22, 4 наступальні гранати, понад 15 кг хімічних сумішей для приготування саморобного вибухового пристрою та елементи дистанційного керування ним, топографічні карти Донецької області з позначками потенційних об’єктів для вчинення терактів.

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Слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають, встановлюються спільники та посібники.