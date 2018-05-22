У Миколаїв приїхала охорона Порошенка - ЗМІ

Попередньо візит Петра Порошенка до Миколаєва призначено на 23 травня.

Сьогодні стало відомо, що 21 травня до Миколаєва прибули співробітники служби охорони, які забезпечують безпеку президента Петра Порошенка.

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Про це «Новинам-N» повідомили власні джерела у Миколаївській обласній держадміністрації.

Приїзд охорони - це ознака того, що візит Порошенка в Миколаїв все-таки відбудеться. Тепер скасувати його може тільки форс-мажор.

Завдання співробітників охорони - опрацювати всі місця можливого перебування, перевірити маршрути, якими буде рухатися глава держави, на предмет безпеки.

Попередньо президент Петро Порошенко приїде в Миколаїв 23 травня. Поки точна програма візиту не відома.