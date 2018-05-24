Без нагород і активів: Україна запровадила санкції проти Кобзона, Кисельова і Кадирова

Україна заблокувала активи гендиректора інформагентства "Росія" Дмитра Кисельова і заборонила йому в'їзд в країну. Також персональні санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова.

Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

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"Щодо Кобзона застосовані: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном; запобігання виведення капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування заборони в'їзду на територію України; позбавлення державних нагород України, інших форм відмінності; інші санкції, які відповідають принципам їхнього застосування, встановленим законом", - йдеться в указі.

Як повідомляється в тексті указу президента України №126/2018, щодо Кадирова і Кисельова застосовані такі санкції: блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України, заборонений в'їзд на територію України, а також інші санкції, які відповідають принципам їх застосування, встановлені законом. Санкції введені безстроково.

Як повідомлялося, РНБО підтримав введення персональних економічних та інших санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з російською агресією проти України, а також щодо яких уряди США та країн ЄС застосували відповідні рішення.