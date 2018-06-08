Ляшко одружився: ЗМІ дізналися подробиці весілля нардепа

Головний радикал розписувався у присутності найбільш близьких друзів. Наречена була в червоних мокасинах.

2 червня лідер "Радикальної партії" попрощався з холостяцьким життям. 45-річний Олег Ляшко одружився з Росітою Сайранен, з якою до цього жив 20 років у цивільному шлюбі.

Одруження проходило у Печерському РАЦСі Києва. "Все було швидко і в колі близьких", - розповіли "Стране" в оточенні головного радикала.

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Найбільш близькими виявилися народні депутати-соратники і друзі Ляшка: його права рука - Андрій Лозовий і товариш Сергій Скуратовський з дружиною. Також на розпису була присутня Владислава Горбенко, донька Ляшка, та її коханий Роман.

Цікаво, що наречена була в червоній сукні і не на підборах, а в мокасинах.

Незважаючи на те, що Олег Ляшко дуже любить вечірки і свята, в день весілля масштабного гуляння не було. Він обмежився вечерею у дворі свого особняка в Козині, а вже вранці співав Росіті пісні.

Як повідомляв УНІАН, Ляшко освідчився своїй коханій 8 квітня, після 20 років стосунків. "20 років я думав, чи варто це робити. Я хотів би ще 20 років подумати, але Росіта не дала. Висунула ультиматум: або йдемо, або думай з іншою. А нам іншої не треба, нам потрібна найкраща", - сказав нардеп.