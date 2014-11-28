Біля Нікішиного сили АТО відбили три спроби атак бойовиків

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО, розміщеному на сторінці в соцмережі. "Усі намагання фанатів "руського міра" продемонструвати свою брутальність отримали гідну відсіч від українських воїнів", - підкреслюється в повідомленні.

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В прес-центрі АТО повідомили, що бойовики не залишають спроб атакувати аеропорт Донецька. "Активна оборона наших "кіборгів" змушує ворога істерично кидатися у наступ. Застосовувати мінометно-артилерійський вогонь та реактивну артилерію. Кожен такий напад отримує гідну збройну відсіч", - йдеться в повідомленні.

"Зокрема, поблизу населеного пункту Нікішино, бойовики тричі робили спроби штурмувати укріплені позиції наших військ. Українські воїни зустріли бойовиків вогнем з усіх наявних стволів при активній підтримці артилерії. Ворог втік із поля бою", - підкреслили в прес-центрі.