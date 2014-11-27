Українські "кіборги" відбили атаку бойовиків на аеропорт Донецька
Упродовж минулої доби зафіксовано 50 порушень бойовиками умов режиму припинення вогню. Також українські "кіборги" відбили атаку бойовиків на аеропорт Донецька.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Найбільшу активність ворожі сили проявляли на первомайському, луганському, донецькому та дебальцевському напрямках", уточнюється в повідомленні.
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Зокрема в Луганській області напружена ситуація залишається в таких населених пунктах: Попасне, Золоте, Гірське, Чернухіно, Фрунзе, Станично-Луганське, Кримське, Щастя, Предільське, Верхня Вільхова, Трьохізбенка, Вільхове, Макарове.
В Донецькій області населені пункти Авдіївка, Веселе, Новокалиново, Новомихайлівка, Піски, Опитне, Красногорівка, Хімік, Березове, Полтавське, Шуми, Малоорлівка, Орлово-Іванівка, Нікішене, Камянка, Дебальцеве.
"Сили АТО діяли результативно під час оборони стратегічно важливих об’єктів в районі аеропорту "Донецьк". Українські "кіборги" успішно відбили атаку противника", - говориться в повідомленні прес-центру.
Також повідомляється, що на маріупольському плацдармі активних дій збоку бойовиків не зафіксовано. "Наші війська проводять пошуково-ударні дії у визначених районах з метою локалізації та знищення незаконних збройних формувань", - відзначили в прес-центрі.