Українські "кіборги" відбили атаку бойовиків на аеропорт Донецька

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Найбільшу активність ворожі сили проявляли на первомайському, луганському, донецькому та дебальцевському напрямках", уточнюється в повідомленні.

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Зокрема в Луганській області напружена ситуація залишається в таких населених пунктах: Попасне, Золоте, Гірське, Чернухіно, Фрунзе, Станично-Луганське, Кримське, Щастя, Предільське, Верхня Вільхова, Трьохізбенка, Вільхове, Макарове.

В Донецькій області населені пункти Авдіївка, Веселе, Новокалиново, Новомихайлівка, Піски, Опитне, Красногорівка, Хімік, Березове, Полтавське, Шуми, Малоорлівка, Орлово-Іванівка, Нікішене, Камянка, Дебальцеве.

"Сили АТО діяли результативно під час оборони стратегічно важливих об’єктів в районі аеропорту "Донецьк". Українські "кіборги" успішно відбили атаку противника", - говориться в повідомленні прес-центру.

Також повідомляється, що на маріупольському плацдармі активних дій збоку бойовиків не зафіксовано. "Наші війська проводять пошуково-ударні дії у визначених районах з метою локалізації та знищення незаконних збройних формувань", - відзначили в прес-центрі.