В Авдіївці відновлена подача води

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької обласної ради. "З 23 листопада відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції, завдяки чому жителі Авдіївки почали отримувати воду. Для цього було проведено величезний обсяг робіт", - сказано в повідомленні.

Читайте такожВ Авдіївці через обстріли бойовиками з "Градів" загинули п'ять мирних жителів

Як наголошується, водопостачання Донецька, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Амвросіївки, Новоазовська, Тельманове, Старобешеве, Маріуполя а також Слов'янська, Дружківки, Краматорська, Костянтинівки, Харцизька, Дзержинська, Красноармійська, Українська, Гірника, Селидове, Димитрова, Новогродівки, Вугледара, Волновахи, Добропілля, а також довколишніх сіл та селищ здійснюється в узгоджених обсягах.