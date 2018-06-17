Проект "Стіна" в Харківській області готовий на 80% - Аваков (відео)

Чиновники обіцяють остаточно облаштувати 270 кілометрів харківської ділянки вже до кінця цього року.

Проект "Стіна" на Харківщині завершили на 80%.

Про це під час інспекції українсько-російського кордону заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє ТСН.

Проект Європейського валу, тоді ще з назвою "Стіна", почали реалізовувати в 2014 році. Він передбачає зміцнення кордону, будівництво фортифікаційних споруд і впровадження інтелектуальної системи контролю.

Розбудову кордону почали в декількох областях, але тільки на Харківщині проект майже реалізували. Чиновники обіцяють остаточно облаштувати 270 кілометрів харківської ділянки вже до кінця цього року.

Далі роботи триватимуть на Сумщині та Луганщині. "Тобто яка логіка: зробили Харків, із цього боку Суми пробиваємо до кінця, і пішов Луганськ. По Луганську не поспішаємо, бо, може, доведеться все-таки робити справжній кордон", - пояснив Аваков.

Нагадаємо, "Європейський вал" або "Стіна" - проект облаштування українського державного кордону з Росією. Він ініційований Кабінетом міністрів України під керівництвом Арсенія Яценюка в 2014 році. Проект розрахований до 2020 року і передбачає облаштування інженерними спорудами і системами спостереження.