Членство в НАТО не принесе Україні нічого доброго - Бжезинський
Членство України в НАТО не принесе нічого доброго. Таку думку висловив відомий політолог і радник кількох президентів США Збігнєв Бжезинський під час конференції у Вашингтоні, пише Dziennik.pl.
За його словами, вступ України до альянсу лише загострить існуючий конфлікт з Росією.
"Обмежений конфлікт може бути вигіднішим для Росії, ніж для нас, тому що може призвести до цілковитої руйнації української економіки і демократичної системи", - зазначив Бжезинський, передає Українська правда.
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"Що в таких умовах членство в НАТО дасть Україні і що її присутність дасть нам? Ви повинні думати про ці речі, а не керуватися симпатіями до України, які і в мене є з дитинства", - додав він.
Окрім того, за словами політолога, саме українське суспільство є "глибоко розділеним" щодо питання членства в НАТО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час засідання Україна–НАТО український уряд повідомив представників альянсу про те, що Київ відмовляється від політики позаблоковості.
Генсек НАТО у зв’язку з цим окремо підкреслив, що альянс вважає чинним рішення Бухарестського саміту НАТО від 2008 року про євроатлантичні перспективи України.