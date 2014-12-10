Членство в НАТО не принесе Україні нічого доброго - Бжезинський

За його словами, вступ України до альянсу лише загострить існуючий конфлікт з Росією.

"Обмежений конфлікт може бути вигіднішим для Росії, ніж для нас, тому що може призвести до цілковитої руйнації української економіки і демократичної системи", - зазначив Бжезинський, передає Українська правда.

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"Що в таких умовах членство в НАТО дасть Україні і що її присутність дасть нам? Ви повинні думати про ці речі, а не керуватися симпатіями до України, які і в мене є з дитинства", - додав він.

Окрім того, за словами політолога, саме українське суспільство є "глибоко розділеним" щодо питання членства в НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час засідання Україна–НАТО український уряд повідомив представників альянсу про те, що Київ відмовляється від політики позаблоковості.

Генсек НАТО у зв’язку з цим окремо підкреслив, що альянс вважає чинним рішення Бухарестського саміту НАТО від 2008 року про євроатлантичні перспективи України.