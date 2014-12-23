Пріоритетом головування Сербії в ОБСЄ буде вирішення конфлікту на Донбасі

Про це сказав перший віце-прем'єр, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич. "На жаль, Україна - це буде пріоритетне питання в майбутньому році. Я кажу - на жаль, тому що співчуваю щодо тих подій, які відбуваються зараз на сході країни", - сказав Івіца Дачич.

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При цьому він зазначив, що якщо брати до уваги історію Сербії і Югославії, то можна сказати з власного досвіду про те, який сьогодні важкий період переживає Україна. Глава МЗС Сербії зазначив, що необхідно поважати мирний план президента України Петра Порошенка з врегулювання ситуації на Донбасі і виконувати мінські домовленості.

"Вірте в Сербію, яка не буде ні на чиїй стороні, а буде керуватися принципами ОБСЄ", - сказав Івіца Дачич, додавши, що під час головування в ОБСЄ Сербія буде дотримуватися прозорого та об'єктивного підходу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.