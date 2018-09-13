САП проситиме для Омеляна заставу в 5 мільйонів гривень - ЗМІ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд призначити заставу в 5 мільйонів гривень міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.
"Ми не бачимо підстав для затримання, і перетворювати це в шоу точно не треба", – зазначив співрозмовник. Про це "Українській правді" повідомило джерело в САП.
Він додав, що 5 мільйонів – це, на думку НАБУ, сума різниці задекларованих доходів та витрат.
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"В цьому кейсі не зовсім усе просто... Ми все таки очікуємо від наших колег розслідувань по Укравтодору, "Укрзалізниці", а не акцентуванні на гучних іменах", – зазначило джерело.
Розслідуванням провадження займалося 8 детективів.
Як повідомляв УНІАН, детективи Національного антикорупційного бюро повідомили міністру інфраструктури Володимиру Омеляну про підозру в отриманні хабара й декларуванні недостовірної інформації.