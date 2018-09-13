НАБУ оголосило підозру міністру інфраструктури Омеляну

Міністру інфраструктури України повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні.

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили міністру інфраструктури Володимиру Омеляну про підозру в отриманні хабара й декларуванні недостовірної інформації.

13 вересня під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури йому повідомили про підозру за ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу, повідомляє прес-служба НАБУ.

За даними слідства, Омелян, який із 2000 року перебуває на державній службі, з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року, отримав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати її склали лише в період із 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Детективи НАБУ з’ясували, що "в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи".

Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4 230 500 гривень, заявляє бюро.

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Крім того, "слідство встановило факти внесення міністром інфраструктури недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування".

"Так, у е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих міністром активів, які знаходяться у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 млн грн, у 2016 – понад 8,024 млн грн", – йдеться в повідомленні.

"У декларації за обидва роки посадовець умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого він є, та який перебував у його володінні й користуванні", – заявляє НАБУ.

"Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою", – додає відомство.

Крім того, за даними НАБУ, "міністр вніс недостовірні відомості про вартість автомобіля Volvo S80 2007 року випуску, придбаного в 2016 році".

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

В свою чергу міністр відкидає всі звинувачення й називає підозру політичним замовленням.

"Співробітники НАБУ вручили мені підозру за "незаконне збагачення" десять років тому, "користування чи придбання" машини для брата і недекларування проживання в будинку впродовж двох тижнів 2016 року. Щодо суті справи: за дивним збігом обставин, її відкрили одразу після мого візиту під суд над Мартиненком", - написав у Facebook Омелян.

Останні півтора року тривали слідчі дії.

"Впродовж півтора року перевірили все: пошту, месенджери, обшукали, опитали всіх знайомих, родичів, друзів. Шукали сенсацій: дорогу нерухомість, значні кошти, офшорні чи будь-які компанії, схеми, корупцію. Переконалися, що неможливо знайти те, чого немає. Витрачено купу часу і коштів платників податків з єдиною метою - оголосити підозру першому міністру. Оголосили!", - зазначив Омелян.

Усі подробиці справи міністр обіцяє розповісти на брифінгу ввечері.