Комісар ЄС закликала Росію негайно звільнити Сенцова

Комісар також закликала Москву допустити представників української влади до Олега Сенцова, поки він не звільнений.

Комісар ЄС з питань юстиції Віра Юрова звернулася до російського міністра юстиції Олександра Коновалова з закликом негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова, який продовжує голодування у російській колонії.

Читайте такожПотрібно шукати нові шляхи для повернення Сенцова в Україну – Денісова

"Я прошу вас переглянути цю справу з гуманітарних міркувань і з урахуванням міжнародних зобов'язань Росії в питаннях прав людини", - йдеться в листі чеського політика, витяги з якого опубліковані порталом Politico, передає DW.com.

Одночасно Юрова закликала Москву допустити до Сенцова, поки він не звільнений, представників української влади, включаючи омбудсмена. Крім того, до режисера необхідно пропустити незалежну команду лікарів, які повинні переконатися в адекватному до нього ставленні згідно з рекомендаціями Європейського суду з прав людини, вважає єврокомісар.