Депутати з другої спроби прийняли зміни до Податкового кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 250 депутатів при необхідних 226.

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Документ закріплює ряд ключових податкових змін, які стосуються оподаткування доходів громадян - зарплат, пасивних доходів, пенсій, оподаткування майна, включаючи нерухомість, автотранспорт, реформує систему груп спрощенців, а також вводить акциз на електроенергію і податок з реалізації підакцизних товарів.

Представляючи проект закону в парламенті, прем`єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що підвищене оподатковування приватних нафтогазовидобувних компаній вводиться на постійній основі, зокрема, на нафту - 45% при видобутку до 5 км, 21% - понад 5 км. Для природного газу, що реалізується не для потреб населення, - 55% при видобутку до 5 км, і 28% - при покладах понад 5 км. Для компаній, які ведуть видобуток вуглеводнів за договорами спільної діяльності, незалежно від глибини залягання ресурсів, рентна ставка складе: в 1-му кварталі 2015 року - 60%; у 2-му кварталі - 65%; в 3-му кварталі - 70%.

”Ідея полягає в тому, щоб стимулювати підприємства, які мають договори про спільну діяльність з видобутку природного газу, на перехід до договорів про розподіл продукції”, - зазначив Яценюк.

Також прем`єр-міністр заявив про введення податку на транзит природного газу та аміаку, для якого необхідний буде окремий закон.

Крім цього Яценюк повідомив, що вводиться податок на пасивні доходи.

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”Ми з вами вводимо оподаткування так званих пасивних доходів ... - це відсотки, дивіденди, роялті. Ми підвищуємо ставку податку для пасивних доходів, увага, які пасивні доходи - відсотки, роялті та інвестиційний прибуток, - з 15% до 20%. Далі, для дивідендів, які були виплачені суб`єктам підприємницької діяльності, які є платниками податку на прибуток, ставка 5%. Для суб`єктів підприємницької діяльності, які не є платниками податку на прибуток, ставка - 20% ”, - сказав Яценюк.

Щодо податку на нерухомість, прем`єр зазначив, що він зараховується і адмініструється місцевими органами влади. За його словами, не обкладаються податком квартири площею до 60 квадратних метрів і будинки до 120 кв. м. Також не оподатковується нежитлова нерухомість, яка використовується в аграрному секторі, у промисловості, МАФи та кіоски, а також ринки.

Крім цього прем`єр-міністр повідомив, що вводиться податок на оборот лотерей в розмірі 10%, а також підвищуються всі ставки на ліцензії з алкоголю та тютюну.

Документ входить у пакет підготовлених урядом законопроектів, необхідних для ухвалення державного бюджету на 2015 рік, і був прийнятий в першому читанні 25 грудня.