Кабмін і коаліція домовилися звільнити від податку на нерухомість частину осель
21:16, 28 грудня 2014Суспільство
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Кабінет міністрів України домовився з парламентською коаліцією про звільнення від податку на нерухомість квартир до 60 кв м і житлових будинків до 120 кв м в рамках бюджету на 2015 рік.
Яценюк розповів про податок на квартири / Фото УНІАН
Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи сьогодні в парламенті.
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«Ми встановлюємо мінімальні пороги - не оподатковуються до 60 квадратних метрів для квартири, та не оподатковуються до 120 квадратних метрів для будинку», - сказав Яценюк.
Раніше про таку домовленість повідомив голова фракції БПП в Раді Юрій Луценко під час брифінгу.
На підставах цих домовленостей буде сформований остаточний проект змін у податкове законодавство і Держбюджет на 2015 рік.
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