Кабмін і коаліція домовилися звільнити від податку на нерухомість частину осель

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи сьогодні в парламенті.

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«Ми встановлюємо мінімальні пороги - не оподатковуються до 60 квадратних метрів для квартири, та не оподатковуються до 120 квадратних метрів для будинку», - сказав Яценюк.

Раніше про таку домовленість повідомив голова фракції БПП в Раді Юрій Луценко під час брифінгу.

На підставах цих домовленостей буде сформований остаточний проект змін у податкове законодавство і Держбюджет на 2015 рік.