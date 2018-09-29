МВС збільшує присутність в акваторії Азовського моря – Аваков

У Маріуполі розпочав роботу підрозділ водолазних пошуково-рятувальних робіт ДСНС.

У Маріуполі розпочав роботу підрозділ водолазних пошуково-рятувальних робіт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС.

«Російська Федерація, окупувавши Крим та частину Донбасу, продовжує наступати на наш суверенітет. В тому числі, в межах акваторії Азовського моря. Саме тому ми збільшуємо присутність підрозділів МВС, а саме - компоненти Держслужби з надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби. Для нас принципово важлива безпека узбережжя Азовського моря, нашого судноплавства», - наголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на церемонії відкриття частини.

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Міністр також повідомив, що підрозділ укомплектований чотирма плавзасобами. Загалом у цій частині працюватиме 54 особи. Одне з основних їхніх завдань – гуманітарне розмінування водних об’єктів та порятунок громадян.

За словами Авакова, крім того, Маріупольського загону морської охорони ДПСУ передадуть два сучасних катери.

Своєю чергою голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін нагадав, що у 2014 році донецький гарнізон ДСНС втратив 80% техніки та понад 50% інфраструктури.

Чечоткін також повідомив, що з 2014 року працівники ДСНС розмінували понад 25 тис. гектарів територій та 100 гектарів акваторій, а також знищили понад 161 тис. вибухонебезпечних предметів різного типу.