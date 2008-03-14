У НУ-НС вважають критичною ситуацію в ЦВК та не виключають відставки
Позицію озвучив Ключковський
|Юрій Ключковський
"Мені особисто не подобається закон про імперативний мандат, але оскільки він діє – його необхідно виконувати ", – зазначив він.
Щодо формування складу ЦВК за партійною ознакою, Юрій Ключковський зазначив, що таке формування відповідає діючому законодавству, при якому враховуються подання політичних фракцій, і у разі незгоди чи незадоволення такою системою, необхідно міняти сам закон.
У той же час він додав, що слід пам’ятати, що формування діючого складу ЦВК відбувалося під час гострої політичної кризи і є наслідком певного компромісу.
"Якщо ЦВК покаже свою нездатність працювати, то не виключено, що Верховна Рада може висловити їй недовіру, а таке у практиці уже було неодноразово", – зазначив Ключковський.