У НУ-НС вважають критичною ситуацію в ЦВК та не виключають відставки

"Ситуація у Центральній виборчій комісії дійсно є критичною і це може мати досить негативні наслідки як для суспільства в цілому, так і для самої комісії ", – повідомив сайту RAZOM член фракції "Наша Україна – Народна Самооборона" Юрій Ключковський, коментуючи конфлікт, що склався між БЮТ та ЦВК.

"Мені особисто не подобається закон про імперативний мандат, але оскільки він діє – його необхідно виконувати ", – зазначив він.

Щодо формування складу ЦВК за партійною ознакою, Юрій Ключковський зазначив, що таке формування відповідає діючому законодавству, при якому враховуються подання політичних фракцій, і у разі незгоди чи незадоволення такою системою, необхідно міняти сам закон.

У той же час він додав, що слід пам’ятати, що формування діючого складу ЦВК відбувалося під час гострої політичної кризи і є наслідком певного компромісу.

"Якщо ЦВК покаже свою нездатність працювати, то не виключено, що Верховна Рада може висловити їй недовіру, а таке у практиці уже було неодноразово", – зазначив Ключковський.