Посли країн G7 вітають нову програму співпраці України та МВФ

Дипломати вважають, що це є кроком на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України.

Посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) вітають домовленість України та Міжнародного валютного фонду про нову 14-місячну програму stand-by замість діючої програми розширеного фінансування обсягом 2,8 млрд SDR (еквівалент 3,9 млрд дол. США).

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному "Групою підтримки України" у Twitter в рамках головування Канади у G7 в 2018 році.

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"Посли країн "Великої сімки" вітають досягнену між МВФ та українською владою домовленість на рівні фахівців щодо нової програми у форматі стенд-бай. Ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України та продовження економічного зростання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня було заявлено, що МВФ погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by замість нинішньої програми розширеного фінансування обсягом 2,8 млрд SDR (еквівалент 3,9 млрд дол. США).

Згідно із заявою Фонду, угода підлягає затвердженню Радою директорів МВФ, і розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.