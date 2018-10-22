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Посли країн G7 вітають нову програму співпраці України та МВФ

19:40, 22 жовтня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) вітають домовленість України та Міжнародного валютного фонду про нову 14-місячну програму stand-by замість діючої програми розширеного фінансування обсягом 2,8 млрд SDR (еквівалент 3,9 млрд дол. США).

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному "Групою підтримки України" у Twitter в рамках головування Канади у G7 в 2018 році.

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"Посли країн "Великої сімки" вітають досягнену між МВФ та українською владою домовленість на рівні фахівців щодо нової програми у форматі стенд-бай. Ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України та продовження економічного зростання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня було заявлено, що МВФ погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by замість нинішньої програми розширеного фінансування обсягом 2,8 млрд SDR (еквівалент 3,9 млрд дол. США).

Згідно із заявою Фонду, угода підлягає затвердженню Радою директорів МВФ, і розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

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Теги: #МВФ#країни G7#Велика сімка