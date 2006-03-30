Нашу Україну трясе від думки про Меморандум та істерики, “яку дехто влаштовує”

У “Нашій Україні” не стримуються у висловлюваннях: Юля буквально бере за горло... Вимога якомога швидше підписати Меморандум про помаранчеву коаліцію звучить ледве не як шантаж. А ще подейкують, що частині “нашоукраїнців”, котрі сприятимуть у підписанні документа, обіцяно конкретні посади (наприклад, Зваричу – віце-спікера)...

Ми адресували кілька запитань представникові уряду в парламенті, активісту “Нашої України” Борису Беспалому.

- Борисе Яковичу, “Нашу Україну” звинувачують у зволіканні з підписанням угоди про створення помаранчевої коаліції, а також у веденні таємних переговорів з “Регіонами”...

Будь-які офіційні переговори щодо створення коаліції мають розпочатися після оголошення результатів виборів. І це позиція Президента. Він забезпечив прозорість виборів й здатен забезпечити прозорість процесу формування більшості. Ющенко бачить у парламентські більшості “Нашу Україну”, “БЮТ”, СПУ. “Наша Україна” не мислить себе - за жодних умов - у коаліції з Компартією та “Партією Регіонів” і не веде з ними жодних переговорів на предмет створення коаліції.

Чому “Наша Україна” не підписує Меморандум, запропонований Морозом та БЮТ, уже зараз?

Верховна Рада починає працювати з середини травня... Ми не розуміємо цієї істерики, яку тут дехто влаштовує. Тон заяв про те, що “промедление смерти подобно” і що слід негайно ухвалити всі документи, просто незрозумілий. Загальний політичний документ може мати будь-яку назву, але він має складатися з двох частин. Перша, це – програма дій для України. Після того, як приймається ця частина, іде підбір команди. Підкреслю, це не просто вибір людини, якій буде передано всю владу в країні, а команди, здатної виконати цю програму, починаючи з посади Голови Верховної Ради й, закінчуючи головами райдержадміністрацій. На місцевому рівні до такої коаліції можуть приєднуватися, крім СПУ та БЮТ, ті політичні сили, котрі підтримують Ющенка, - “Пора-ПРП” та блок Костенко-Плюща.

Але над текстом Меморандуму працювали представники всіх помаранчевих сил: Роман Зварич, Йосип Вінський, Олександр Турчинов...

Документ, у якому написано, що трава зелена, небо синє, а команда Януковчиа не дуже демократична, нам не потрібний. Потрібна програма конкретних дій. Текст недопрацьований, там непрозорі кадрові формули. Якби такий рамковий документ був підписаний до виборів, то це слугувало б орієнтиром для виборця. А зараз який сенс виписувати формулу черговості - хто за ким пропонує свої кандидатури? Ми повинні зробити програму дій і поставити готові прізвища. Наприклад, приймаємо податковий кодекс: дата, пропоновані кадрові позиції, приймаємо реформу житлового господарства - знову дата та кадрові позиції. А рамковий документ про те, що ми не товаришуємо з Януковичем, а дружимо з Тимошенко та Морозом, мав значення до виборів. Серйозний документ - це програма із готовим складом уряду.

Зараз ми працюємо і над програмою, і над конкретними прізвищами...

Президент зустрічався з Януковичем. І, напевне, небезпідставно говорять про можливість формування “кольорової” більшості?

“Наша Україна” вкрай обурена тим, що звичайний факт розмови трактується як домовленість. Ніколи ми не вели переговори з Януковичем на предмет створення більшості. Учора Андрій Шкіль в ефірі 5-го каналу запитує мене: то що, Президент про погоду з лідером регіонів говорив? Мені це нагадало Паніковського, який питає: якщо гирі не золоті, то які вони, по-вашому? Президент країни може зустрічатися з усіма політичними силами й говорити про що завгодно. Я як представник Президента в Кабміні консультувався з усіма політичними силами. Ми вітаємося, спілкуємося з конкретних проблем. Але це не має нічого спільного зі створенням спільної більшості. Спільна більшість - плід чиєїсь хворобливої уяви.

Чи можлива така більшість у майбутньому, адже вашій трійці пророкують швидкий розкол?

На цей момент ми не ведемо про це жодних переговорів...

Маша Міщенко