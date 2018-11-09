Історик пояснив, як позбутися інфекції "русского міра"

Потрібно виробити свій імунітет від "русского міра", вважає Вахтанг Кіпіані.

Ідея побудови "русского міра" досі не похована, причому ця інфекція живе і в Україні, і в російському суспільстві, заявив журналіст і історик Вахтанг Кіпіані.

"Не впевнений, що в принципі її там (у РФ, - ред.) можна подолати. Але можна виробити свій імунітет, що, власне, і відбувається, і не хворіти", - підкреслив він під час чату у "Главреді".

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Історик зазначив, що коріння цієї проблеми слід шукати не тільки в історії, але і в конкретній політиці і національних інтересах, як їх розуміють нинішні володарі РФ.

"Поки Росія буде хворіти цим (а це буде довго), ми повинні уважно читати Хвильового і "Геть від Москви" на всіх парах і на всіх фронтах", - додав Кіпіані.