Нардеп Вінник про ухвалення Бюджету: маємо встигнути до сходу сонця, якщо ні – працюватимемо далі

За словами нардепа, парламентарі працюватимуть до світанку, а якщо необхідно - більше.

Народні депутати працюватимуть до сходу сонця, щоб ухвалити державний бюджет.

Про це в коментарі телеканалу "Прямий" в кулуарах Верховної Ради розповів народний депутат від фракції "БПП" Іван Вінник.

Читайте такожНардепів чекає "бюджетна ніч": у Раді прогнозують ухвалення головного кошторису країни під ранок (відео)

"Далі податковий кодекс – це документ, що підтвердить джерела доходів, які уряд заклав в проект фінансового документа країни на наступний рік. На цьому етапі ми зараз знаходимося. На жаль, це не буде швидко, близько 800 правок і комітет не почав ще засідати, тому я думаю, що комітет пройде всю цю процедуру, щонайменше за годину, а може й півтори. Потім близько години вони будуть готувати документи для внесення у сесійну залу, бо депутати, що будуть голосувати, мусять ознайомитись з результатами комітету в частині не тільки висновків, а й ще подивитися саму по собі таблицю. І лиш після того, на підставі тих рішень, які ухвалені стосовно бюджетного кодексу і податкового, знову ж таки має зібратися бюджетний комітет все перевірити, спільно з Міністерством фінансів звести, чи зводиться дохідна частина з видатковою частиною", - пояснив Вінник.

За словами нардепа, парламентарі працюватимуть до світанку, а якщо необхідно, то більше, щоб ухвалити державний бюджет.

"Ну у нас сонце сходить десь 7:30, думаю до сходу сонця ми встигнемо. Ні - будемо працювати далі", - наголосив Вінник.