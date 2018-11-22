Ухвалення бюджету затягується: перерву в засіданні ВР продовжили ще на півтори години – до 01:00

Триває робота над поправками до проекту Податкового кодексу.

Перерву у вечірньому засіданні парламенту продовжено ще на півтори години – до 01.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі оголосила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Читайте такожХто з депутатів голосував "проти" курсу на ЄС і НАТО у Конституції (повний список)

«Наші колеги з Податкового комітету продовжують свою натхненну роботу над поправками і я оголошую перерву до 01.00», - оголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Верховній Раді оголошували перерву у вечірньому засіданні до 21.30, потім – до 23.30.

Наразі Комітет ВР з питань податкової та митної політики працює на проектом Податкового кодексу, до якого надійшло понад 1 тис. поправок.

За інформацією голови фракції БПП Артура Герасимова, через велику кількість поправок розгляд Податкового кодексу займе не менш як 2 години.

"Що стосується бюджету країни, то засідання профільного бюджетного комітету відбулося ще вчора, всі документи роздані, вони вивчені. І тому я вважаю, що орієнтовно годину-півтори займе розгляд бюджету країни на 2019 рік", - зазначив голова фракції.

Вечірнє засідання триватиме до завершення розгляду бюджетних питань.