Порошенко розповів про особливості воєнного стану в Україні

"Якщо відбудеться агресія, мені потрібні хвилини для того, щоб організувати ефективний захист України", - підкреслив президент.

У період воєнного стану в 10 областях України військові адміністрації не будуть створювати: будуть працювати штаби оборони для організації і підготовки територіальної оборони.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам.

«Військові адміністрації не будуть створювати, а будуть створювати тільки штаби оборони - для організації і підготовки територіальної оборони», - пояснив глава держави.

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Також, за його словами, не будуть розширені повноваження президента.

"Повноваження президента не розширюються. Президент має виключні конституційні повноваження, в тому числі, по обороні країни в рамках ст. 106 Конституції. Це пряма конституційна відповідальність президента, який повинен захистити країну. Рішення носить виключно превентивний характер. Для чого? Якщо станеться агресія, мені потрібні хвилини для того, щоб організувати ефективну захист України», - пояснив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада, - 26 листопада 14:00.

Згідно з інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів буде опублікована 28 листопада в парламентській газеті "Голос України".