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Порошенко відкинув можливість продовження воєнного стану без згоди парламенту

20:54, 27 листопада 2018
Політика
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REUTERS

Президент України Петро Порошенко заявив, що закон не передбачає можливості для президента подовжити термін дії воєнного стану без згоди парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Були нісенітниці вчора у Верховній Раді, коли всіх лякали, що президент без Верховної Ради продовжить дію воєнного стану – закон не передбачає такої можливості», - заявив він.

Порошенко відзначив, що «це була пряма дезінформація, це була спеціально розв’язана кампанія фейкових новин або дезінформації навмисно, щоб збити прийняття цього закону».

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження воєнного стану в низці областей України на 30 днів, до 26 грудня.

Законом визначено, що воєнний стан запроваджується у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14:00.

Згідно з інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про запровадження воєнного стану в ряді областей України на 30 днів буде опубліковано 28 листопада в парламентській газеті "Голос України".

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Теги: #Порошенко#воєнний стан