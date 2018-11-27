Порошенко відкинув можливість продовження воєнного стану без згоди парламенту

Глава держави відзначив, що такі чутки розповсюджували навмисно, щоб "збити прийняття цього закону".

Президент України Петро Порошенко заявив, що закон не передбачає можливості для президента подовжити термін дії воєнного стану без згоди парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Були нісенітниці вчора у Верховній Раді, коли всіх лякали, що президент без Верховної Ради продовжить дію воєнного стану – закон не передбачає такої можливості», - заявив він.

Порошенко відзначив, що «це була пряма дезінформація, це була спеціально розв’язана кампанія фейкових новин або дезінформації навмисно, щоб збити прийняття цього закону».

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження воєнного стану в низці областей України на 30 днів, до 26 грудня.

Законом визначено, що воєнний стан запроваджується у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14:00.

Згідно з інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про запровадження воєнного стану в ряді областей України на 30 днів буде опубліковано 28 листопада в парламентській газеті "Голос України".