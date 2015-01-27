Рік тому регіонами прокотилася хвиля промайданівських протестів і штурмів ОДА

Львів

Опівдні 23 січня близько двох тисяч львів’ян прийшли під стіни Львівської облдержадміністрації на акцію в межах загальноукраїнського страйку. Згодом вони масово почали заходити у будівлю облдержадміністрації, аби поспілкуватися з головою адміністрації Олегом Салом, і оголосили, що «беруть владу в свої руки» і блокуватимуть будівлю.

Голова ОДА написав заяву про звільнення, однак майже одразу заявив, що зробив це під тиском.

Рівне

Цього ж дня після Народного віче кілька тисяч рівнян вирушили до приміщення Рівненської облдержадміністрації і захопили її, побивши скло у вікнах та зламавши вхідні двері.

Всі заступники голови ОДА написали заяви про звільнення.

Після закінчення робочого дня чиновники та правоохоронці звільнили приміщення під гарантії мітингувальників, що вони відповідатимуть за збереження будівлі та майна.

Черкаси

Ввечері 23 січня близько 2 тисяч мітингувальників відкинули міліціонерів від входу в Черкаську облдержадміністрацію і виламали двері.

Працівники міліції забарикадувалися всередині будівлі і відбивалися, застосовуючи сльозогінний газ і воду зі шлангів. З вікон ОДА в людей час від часу жбурляли предмети та вазони, внаслідок чого зазнала важкої травми учасниця мітингу.

Пізніше люди припинили штурм, трохи відійшли від ОДА і розпалили багаття.

Згодом активістам вдалося захопити приміщення Черкаської обласної ради, розташоване в будівлі облдержадміністрації, але з іншого боку.

Потім у місті почалися масові арешти учасників штурму. Зранку 24 січня повідомлялося про 58 затриманих.

Тернопіль

Після віче на Театральному майдані у Тернополі мітингувальники рушили до будівлі Тернопільської обласної державної адміністрації, у якій також розташоване приміщення обласної ради. Після дискусій з правоохоронцями люди врешті відтіснили їх, близько тисячі активістів Майдану проникли всередину.

Після цього мітингувальники, депутати та правоохоронці домовилися, що депутати та міліціонери чергуватимуть на тих поверхах, де ночуватимуть люди, щоб не допустити провокацій чи нищення майна, однак не будуть намагатися їх звідти витурити.

Вінниця

Зранку у Вінниці мітингувальники, як тільки почалася сесія обласної ради, почали штурм приміщенням ОДА та облради.

Депутати через чорні ходи почали залишати приміщення ОДА, губернатор також покинув приміщення через «живий коридор» міліції. Приміщення також залишили і правоохоронці. Під час штурму постраждало декілька людей.

Чернівці

Зранку 24 січня відбувся штурм Чернівецької ОДА, де якраз мала відбутися сесія облради. Під будівлею зібралося від 500 до двох тисяч осіб. Під час спроби вийти до мітингувальників отримав травми голова облради Михайло Гайничера.

Згодом мітингувальники увірвалися в приміщення з чорного ходу і вступили в переговори з міліцією, за підсумками яких частина правоохоронців та працівники облради й облдержадміністрації залишили приміщення.

Частина міліціонерів залишилася в адмінбудівлі на сходах, які ведуть до вищих поверхів. У той же час, по першому поверху будівлі вільно пересувалися люди, які брали участь в штурмі.

Івано-Франківськ

Удень 24 січня після довгих сутичок із правоохоронцями іванофранківцям вдалось захопити ОДА і вивести працівників, що не встигли залишити свої робочі місця. Будівля перейшла під контроль майданівців.

Хмельницький

24 січня після завершення сесії облради близько двох тисяч мітингувальників почали вимагати відставки губернатора Василя Ядухи та почали штурмувати кордон правоохоронців на шляху до кабінету губернатора. Почалися сутички під час яких було пошкоджено меблі, картини тощо. Сутички відбувалися близько 30 хвилин після чого комендант місцевого Євромайдану Юрій Смаль пішов на переговори з керівництвом області.

Мітингувальники зайняли перший та другий поверхи будівлі.

Запоріжжя

26 січня близько 14:00 відбулася спроба штурму ОДА в Запоріжжі після того, як голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко вийшов до мітингувальників і заявив, що він не має наміру знімати з себе повноваження губернатора і виходити з Партії регіонів.

О 14.15 штурм будівлі призупинився і почалися переговори між активістами і силовиками.

Ввечері люди залишилися на площі перед ОДА, принесли теплі речі, розпалили вогнища по периметру, притягли автомобільні шини, але не запалювали їх. Однак міліція атакувала мітинг, жорстоко його розігнавши, після чого в місті почалося кримінальне переслідування активістів.

Дніпропетровськ

Цього ж дня близько двох тисяч людей намагалися взяти штурмом ОДА у Дніпропетровську.

Внаслідок протистояння постраждали 10 осіб, було затримано 14.

Також з 22 по 27 лютого відбулися масові мітинги або спроби захоплення органів влади в Ужгороді, Кіровограді, Полтаві, Сумах, Чернігові та великих районних центрах кількох областей.