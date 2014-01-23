У Черкасах мітингувальники захопили приміщення Черкаської облради

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як не вдалося потрапити до приміщення ОДА, мітингувальники перейшли до входу до приміщення Черкаської облради. Там вони без будь-якого спротиву виламали двері й увірвалися в приміщення.

У будівлі Черкаської ОДА на першому поверсі вже вибиті всі шибки. Міліція з третього поверху поливає мітингувальників водою. Кільком учасникам штурму вдалося залізли до кабінетів ОДА на першому поверсі через вибиті вікна. Вони викидають звідти документи та палять їх.

Наразі молоді люди виламали двері до Будинку рад з боку вулиць Байди Вишневецького та троє дверей з Хрещатика. Учасники протесту вже потрапили до малої сесійної зали облради. У приміщенні вони трощать меблі, виносять їх на вулицю і там палять у великих вогнищах.

Стіни Будинку рад мітингувальники обмалювали гаслами та національною символікою.

Наразі радикально налаштована молодь захопили вже два поверхи ОДА.

На третьому поверсі, де знаходитися кабінет голови Черкаської ОДА, кілька охоронців та міліціонери, відбивають атаки молоді.

За повідомленням активістів, три автобуси з працівниками «Беркуту», які чергували біля ОДА, після перемовин з мітингувальниками, сіли в автобуси і поїхали не втручаючись у сутички.

Як повідомляв УНІАН, активістам місцевого Євромайдану не вдалося захопити приміщення облдержадміністрації.

Ввечері у Черкасах відбувся мітинг на Соборній площі. Після мітингу активісти черкаського Євромайдану закликали людей підійти до входу до Черкаської облдержадміністрації. Коли мітингувальники наблизилися до входу в ОДА, підбігли майже п’ятдесят правоохоронців, які вишикувалися «стінкою» перед входом.

Майже 2 тисячі мітингувальників відтіснили міліціонерів від входу в ОДА та виламали двері. З облдержадміністрації міліціонери застосовували сльозогінний газ та поливали з декількох пожежних шлангів водою. У відповідь летіли димові шашки і петарди, пролунало кілька вибухів світлошумових гранат. На першому поверсі вибиті деякі вікна, мітингувальники виламали відеокамеру над входом в ОДА. Люди скандували «Банду геть!». Деякі учасники штурму виймали каміння з бруківки та кидали у приміщення. Люди із сусідніх будинків в центрі міста почали приносити теплі речі тим, кого намочили водою зі шлангів.

Згодом активісти припинили штурм, трохи відійшли від ОДА і розпалили багаття.