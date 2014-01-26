У Запоріжжі почався штурм ОДА, силовики застосували світлошумові гранати

Сьогодні о 14.00 активісти запорізького Майдану почали штурм Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє місцевий сайт «061».

На площі біля ОДА присутні близько 10 тис. осіб.

Активісти кидають каміння у міліціонерів, а силовики відповідають світлошумовими і газовими гранатами.

Запорізькі активісти почали атаку після того, як голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко вийшов до мітингувальників і заявив, що він не має наміру знімати з себе повноваження губернатора і виходити з Партії регіонів.

В 14.15 штурм будівлі призупинився і почалися переговори між активістами і силовиками.

За даними ЗМІ, біля обладміністрації також стоять «тітушки», які, однак, поки що не беруть участь у штурмі. У першому ряду між активістами та міліцією стоять футбольні фанати «Ультрас», які кричать образливі гасла «тітушкам».