У Черкасах силовики відбили штурм ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, люди припинили штурм, трохи відійшли від ОДА і розпалили багаття. Зараз на площі перед обдержадміністрацією перебуває близько тисячі людей.

Правоохоронці забарикадувалися всередині будівлі й з виламаних дверей ОДА досі ллють воду з пожежних гідрантів. На площі перед будівлею та на сходах вже утворилася ковзанка. Активісти закликають вимкнути воду.

Кільком мітингувальникам вдалося потрапити в приміщення ОДА, розбивши кілька вікон збоку будівлі, але їх відтіснили з приміщення працівники спецпідрозділів. З вікон облдержадміністрації в людей час від часу жбурляють усілякі предмети та вазони.

У будівлі ОДА працівники намагаються закрити вибиті вікна фанерою.

Всередині будівлі зараз перебувають працівники спецпідрозділу «Беркут» в повному екіпіруванні зі щитами.

Міліція застосовувала проти людей світло-шумові гранати, також пролунало кілька вистрілів з помпових рушниць.

Біля приміщення ОДА на вулиці Хрещатик у дворах стоять кілька автобусів з працівниками міліції.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах ввечері відбувся мітинг на Соборній площі. Після мітингу активісти черкаського Євромайдану закликали людей підійти до входу до Черкаської облдержадміністрації. Коли мітингувальники наблизилися до входу в ОДА, підбігли майже п’ятдесяти правоохоронців, які вишикувалися «стінкою» перед входом.

Майже 2 тисячі мітингувальників відтіснили міліціонерів від входу в ОДА та виламали двері. З облдержадміністрації міліціонери застосовували сльозогінний газ та поливали з декількох пожежних шлангів водою. У відповідь летіли димові шашки і петарди, пролунало кілька вибухів світлошумових гранат. На першому поверсі вибиті деякі вікна, мітингувальники виламали відеокамеру на входом в ОДА. Люди скандували «Банду геть!». Деякі учасники штурму виймали каміння з бруківки та кидали у приміщення. Люди із сусідніх будинків в центрі міста приносять теплі речі тим, кого намочили водою зі шлангів.

На підмогу до працівників міліції, які забарикадувалися у холі Черкаської ОДА, через інший вхід зайшли працівники спецпідрозділів «Грифон» та «Беркут». Пролунало кілька пострілів у повітря для стримування натовпу.

Центральна частина Черкас перекрита працівниками міліції, до будівлі під’їхало кілька карет швидкої допомоги.