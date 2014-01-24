Мітингувальники захопили ОДА у Хмельницькому

Як передає кореспондент УНІАН, захоплення сталося під час завершення сесії облради.

Зокрема, під час позачергової сесії на голосування був поставлений проект звернення більшості облради щодо політичної ситуації, я якому був відсутній пункт про проведення дострокових виборів Президента України.

Близько 40-50 правоохоронців на першому поверсі стримували активістів до того моменту, коли більшість депутатів облради пішла на поступки опозиції і одноголосно підтримала те звернення, в якому був присутній пункт про дострокові вибори Президента. Але активісти почали вимагати відставки губернатора Василя Ядухи та почали штурмувати кордон правоохоронців на шляху до кабінету губернатора. Почалися сутички під час яких було пошкоджено меблі, картини тощо. Сутички відбувалися близько 30 хвилин після чого комендант місцевого Євромайдану Юрій Смаль пішов на переговори з керівництвом області.

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Активістам пообіцяли, що губернатор напише заяву про звільнення, але наразі його кабінет зачинений. Біля кабінету губернатора зібралося близько 30-40 активістів, а також журналісти на правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Хмельницькому близько 2 тисяч людей пікетували будівлю Хмельницької облдержадміністрації та обласної ради.

Вчора активісти Євромайдану частково заблокували Хмельницьку облдержадміністрацію. Активісти забарикадували виїзд для транспортних засобів з двору облдержадміністрації і проводили там патрулювання.