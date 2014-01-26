У Запоріжжі міліція розігнала Євромайдан під ОДА

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV

Ввечері люди залишилися на площі перед ОДА, принесли теплі речі, розпалили вогнища по периметру, притягли автомобільні шини, але не запалювали їх.

Сам Андрющенко збирався закликати людей розійтися, бо була інформація про можливий розгін, але міліціонери «з матами і кийками вигнали людей з торговельного центра «Байда», де грілася група мітингувальників, а потім почала повну зачистку майдану».

Нагадаємо, у Запоріжжі активісти Євромайдану збираються під облдержадміністрацією, наразі на площі під будівлею – близько 6 тис. активістів

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив очевидець, журналіст Юрій Гудименко.

За його даними, міліції під ОДА – близько 500 осіб.

"Будівля оточена міліцією зі щитами, у повному обмундируванні. Напруга дика", - зазначив Гудименко.

Коли люди підходять ближче до оточення, силовики піднімають щити, тримають напоготові кийки та газові балончики. На стоянці ОДА чергує пожежна бригада і автозак.

Нагадаємо, сьогодні була здійснена спроба штурму Запорізької ОДА.