У Чернівцях мітингувальники прорвалися в ОДА з чорного ходу, частина силовиків залишила будівлю

Як передає кореспондент УНІАН, міліція спорудила «живий щит», а також спорудила барикаду, яку люди оперативно розібрали і відтіснили правоохоронців всередину першого поверху облради.

На цю хвилину, йдуть переговори між протестувальниками та народним депутатом Максимом Бурбаком з правоохоронцями. Міліція вимагає, щоб протестувальники віддали відібрані в ході штурму близько десятка міліцейських щитів і касок. Натомість вони дадуть можливість певній кількості активістів зайти в приміщення.

На площі біля центрального входу в Чернівецьку облдержадміністрацію наразі перебуває близько 4 тисяч людей. Вони тісно блокують входи і через розбиті вікна і двері видно, що зі сторони обласної ради стоять чимала кількість міліцейських підрозділів в повній бойовій готовності.

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Біля приміщення Чернівецької ОДА постійно чергують кілька карет “швидкої допомоги”. За даними медиків, на цю хвилину звернулися близько 10 людей, які постраждали від сльозогінного газу та світлошумових гранат, які були кинути міліціонерами через розбиті вікна у натовп. Серед постраждалих виявився власний кореспондент УНІАН, оператор та кореспондент місцевого телеканалу ТВА, а також шеф-редактор опозиційної газети “Час” Петро Кобевко.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях триває штурм обласної ради, де сьогодні відбувалася позачергова сесія.

Заступник голови облради Валерій Манілич повідомив на сесії, що під час штурму травмовано голову Чернівецької обласної ради Михайла Гайничеру.