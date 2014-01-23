У Рівному мітингувальники захопили облдержадміністрацію - ЗМІ
15:05, 23 січня 2014Політика
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Після Народного віче рівняни вирушили прямо по проїжджій частині до приміщення Рівненської облдержадміністрації і захопили її.
Рівняни, які прийшли на Народне віче, вирушили із вигуками "Рівне, вставай!" до офісу Партії регіонів у Рівному та приміщення Рівненської ОДА, повідомляє інформаційний сайт ОГО.
Мітингувальники, побивши скло у вікнах та зламавши вхідні двері, увірвалися у приміщення ОДА.
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