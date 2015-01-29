Дії росіянки, яку звинувачують у державній зраді, не є злочином - адвокат

Про це повідомляють РИА Новости.

"Припущення не є злочином, кому б воно не було висловлено. Її думка не могла завдати інтересам РФ ніякої шкоди. Точною інформацією вона не володіла, об'єктивних даних у неї бути не могло, за що ж тоді залучати до відповідальності?", - здивувався захисник.

За його словами, у різні установи та структури надходять тисячі дзвінків.

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"Жінка могла надивитися випусків новин, щось почути, де щось додумати, засмутитися - ось і подзвонила. Але що ж тепер, всіх тих, хто телефонує, які діляться своїми припущеннями, садити?", - продовжив Жеребенков.

Лефортовський суд Москви 22 січня заарештував до 19 березня Світлану Давидову, підозрювану у держзраді. За даними видання "Комерсант", затримана в квітні 2014 року зателефонувала в посольство України і повідомила, що військова частина поряд з її будинком спорожніла. Крім того, вона припустила, що солдати могли бути спрямовані в Донецьк.