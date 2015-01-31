У Харкові в під'їздах повісять таблички з адресами укриттів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні, 31 січня, під час Всеукраїнського збору громадських організацій та самооборон міст і селищ України повідомив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

За його словами, зараз в Харківській області розробляються інформаційні таблички з адресами тимчасових укриттів і пунктів видачі засобів індивідуального захисту.

«Ми зараз займаємося розробкою пластикових табличок для розміщення у під'їздах будинків, де буде вказано інформацію про те, куди треба рухатися жителям даного будинку в разі виникнення надзвичайної ситуації», - сказав Балута.

Читайте такожУ Житомирі готують бомбосховища у підвалах багатоповерхівок та окремі у центрі містаТакож він підкреслив, що одним з ключових питань цього року є стан і готовність 1346 захисних споруд області. За результатами проведеної у 2014 році інвентаризації, було затверджено план усунення недоліків та приведення в стан готовності цих споруд для укриття населення в особливий період. Для цих цілей можливе використання інженерних споруд подвійного призначення - підвалів, підземних паркінгів, метрополітену. Загалом по області понад 50 тисяч таких приміщень, де можуть знайти укриття близько 900 тисяч осіб, додали в ОДА.