За добу сили АТО знищили десяток бойовиків та 8 одиниць техніки
19:11, 12 лютого 2015Війна
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За даними розвідки, знищено близько 12 бойовиків.
REUTERS
Минулої доби сили АТО знищили 12 бойовиків та 8 одиниць техніки.
Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, про це заявив сьогодні речник АТО Анатолій Стельмах.
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Зокрема, представник прес-центру відзначив, що "за даними розвідки, за минулу добу знищено 12 бойовиків та 8 одиниць військової техніки".
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