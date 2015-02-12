За добу сили АТО знищили десяток бойовиків та 8 одиниць техніки

Минулої доби сили АТО знищили 12 бойовиків та 8 одиниць техніки.

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, про це заявив сьогодні речник АТО Анатолій Стельмах.

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Зокрема, представник прес-центру відзначив, що "за даними розвідки, за минулу добу знищено 12 бойовиків та 8 одиниць військової техніки".