Російські спецслужби спровокували кризу в Боснії, аби зірвати поставки патронів Україні - Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав депутат Верховної Ради, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час виступу на VIII форумі Європа-Україна у польському місті Лодзь.

"Путін, наскільки мені відомо, погрожує західним державам, що якщо вони почнуть поставляти зброю в Україну, то він розпочне широкомасштабну війну", - заявив він під час дискусії на тему "неоголошеної війни" проти України.

Депутат зазначив, що українська влада стикається зі значними проблемами при закупівлі зброї у західних держав, підкресливши, що це також відбувається через блокування таких поставок Росією.

Читайте такожУкраїна вітає рішення G7 жорстко протидіяти порушенню Мінських угод - ЯценюкГеращенко сказав, що Чехія, наприклад, відмовилась поставляти набої, а в Боснії контракт на поставку боєприпасів після втручання Росії взагалі спричинив політичну кризу в цій країні.

"І це мова лише про патрони", - зауважив він.

Депутат відзначив, що Україна має багато власної зброї, зокрема "тисячі танків", але вона, за його словами, застаріла, вимагає значних капіталовкладень та за своїми характеристиками "програє" більш сучасному російському озброєнню, котре поставляється бойовикам на Донбасі.

Незважаючи на це, на думку Геращенка, українська армія змогла б перемогти бойовиків на Донбасі, якби вони залишились без підтримки Росії.

"Без підтримки РФ усі бойовики втекли б з України за 24 години", - сказав він.

Депутат також зауважив, що Росія планувала агресію проти України ще 10 років тому і однією із головних цілей її є «збереження влади Путіна до кінця його життя".