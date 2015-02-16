Єфремов назвав надуманими висунуті йому обвинувачення

Колишній голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що висунуті йому Генеральною прокуратурою обвинувачення є надуманими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Печерського райсуду Києва, де йому має бути обрано запобіжний захід.

Читайте такожЗа Єфремова можуть внести заставу в розмірі 3 млн гривень

“Підозра є чисто надуманою. Мені важко сказати, яким чином може розвиватися слідство. Але сьогодні пропонується мене затримати. Я не бачу в цьому необхідності, бо я нікуди не збирався їхати. Якби мені подзвонили, я б приїхав”, - запевняє Єфремов.

Він зазначив, що у нього немає в розпорядженні великої суми коштів для внесення застави.

В ході судового засідання представники державного обвинувачення попросили суд обрати Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у 3 млн грн.

На це Єфремов відповів, що ні він, ні його дружина, ні його ніколи не порушували закону.

“Те, що сталося в суботу вночі у мене на квартирі, це мене дуже бентежить”, - сказав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 14 лютого в Києві. За словами генерального прокурора Віктора Шокіна, Єфремову оголошено підозру у зловживанні службовим становищем при обтяжуючих обставинах і службове підроблення, але «є й інші статті», за якими йому можуть висунути обвинувачення.

Читайте такожЄфремову можуть висунути додаткові обвинувачення - ГПУ

“Він затриманий за зловживання при обтяжуючих обставинах і службове підроблення. Але є інші статті, вони доопрацьовуються і будуть пред'явлені”, - сказав Шокін.

Він підкреслив, що Генеральна прокуратура наполягатиме на арешті Єфремова.