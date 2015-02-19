Медведєв заявив про готовність РФ безкоштовно поставляти газ в окуповані райони Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв сказав на засіданні російського уряду.

Читайте такожНа Донбасі виникне Придністров'я, яке зароблятиме на контрабанді та отримуватиме безкоштовний газ - Іноземцев«Ще одна проблема стосується газопостачання, оскільки за рішенням української влади, поки не скасованим, склалася така ситуація, що на території цілої низки населених пунктів не поставляється газ. Хотів би, щоб Міністерство енергетики і «Газпром» підготували пропозицію про надання гуманітарної допомоги у вигляді поставок газу для потреб цих регіонів», - заявив Медведєв.

За його словами, це робиться, щоб люди не замерзли.

Як повідомляв УНІАН, у Росії вчора заявили, що газ для України з квітня подорожчає.