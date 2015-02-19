Шокін: Закон має діяти для всіх однаково

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, за словами Віктора Шокіна, його перші кроки після призначення на посаду Генерального прокурора мають на меті зробити українську прокуратуру більш ефективною, а її кадровий склад оновити за рахунок молодих фахівців.

В той же час він підкреслив важливість основних пріоритетів у своїй майбутній діяльності. «Найважливішими пріоритетами в роботі прокуратури на сьогодні є розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності, повернення коштів, незаконно виведених колишніми високопосадовцями за межі України, і боротьба з корупцією», - наголосив Шокін. Також він висловив впевненість, що значний досвід іноземних партнерів щодо практичного застосування законодавства з питань боротьби з корупцією повинен в цьому допомогти.

Читайте такожШокін відновив розслідування вбивства Гонгадзе

«Закон має діяти для всіх однаково», - підкреслив керівник прокуратури, додавши, що принцип безумовного виконання Закону є дуже важливим для демократичної держави, адже Україна безповоротно вибрала шлях євроінтеграції.

Посол США Джеффрі Пайєтт, в свою чергу, привітав Генерального прокурора Віктора Шокіна з призначенням. Він наголосив на важливості розслідування всіх резонансних справ: «Це має продемонструвати верховенство права і демократичність вашої правової системи. Це буде надзвичайно важливий сигнал для українців - що обіцянки Майдану втілюються в життя».

Зустріч пройшла у конструктивному руслі. Сторони висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю, підкреслюється в повідомленні.