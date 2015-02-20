Президент ввів у дію рішення РНБО про протидію російській загрозі та проявам тероризму

Як повідомляє прес-служба глави держави, згідно з рішенням РНБО, Кабінету міністрів доручено невідкладно вжити заходів щодо надання допомоги постраждалим від терористичних актів на території Донецької та Луганської областей, насамперед мирним жителям Маріуполя.

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Також Кабміну доручено розробити низку законопроектів, зокрема щодо вдосконалення складу, функцій і повноважень Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а також щодо встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти людяності.

Окрім того, уряду доручено вжити за участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення невідкладних заходів з припинення російської інформаційної агресії, здійснюваної з використанням іноземних та вітчизняних засобів масової інформації.

Уряд має разом з місцевими державними адміністраціями у двотижневий строк визначити і забезпечити облаштування місць для тимчасового розміщення людей, евакуйованих з окремих територій Донецької, Луганської областей.

СБУ доручено активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу з метою нейтралізації небезпечного впливу РФ на суспільно-політичну ситуацію в Україні та її окремих регіонах; організувати разом з місцевими органами виконавчої влади у двотижневий строк своєчасне і всебічне інформування населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської областей та Києва про порядок дій в умовах загрози здійснення терористичного акту, зокрема шляхом створення відповідних веб-сайтів, сторінок у соціальних мережах.

Міністерство внутрішніх справ має невідкладно посилити контроль за додержанням порядку реєстрації місця проживання та місця перебування громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Державній фіскальній службі разом з Держслужбою фінансового моніторингу доручено невідкладно вжити дієвих заходів з виявлення та ліквідації каналів фінансування тероризму.

РНБО запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за участю державного підприємства "Енергоринок" вжити заходів з виключення із розрахунків на ринку електричної енергії підприємств, які виробляють електроенергію на тимчасово неконтрольованій території.

Головам Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій доручено невідкладно вжити комплексних заходів для забезпечення роботи об’єктів життєзабезпечення населених пунктів, розташованих на підконтрольних територіях, а також заходів щодо посилення кадрового забезпечення районних державних адміністрацій.

РНБО також запропонувала генеральному прокурору України вжити заходів щодо визнання так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" терористичними організаціями.