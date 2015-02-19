Турчинов повідомив про створення Воєнного кабінету при РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

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"Під час тих подій, які склалися останнім часом в країні, у нас уже склалася практика щодо нарад військових керівників разом з керівництвом країни. Саме тому, одне із рішень, яке прийнято сьогодні, воно стосується створення воєнного кабінету при Ради національної безпеки і оборони України. До складу якого крім керівників країни, вввійшли керівники силових блоків наших органів", - наголосив Турчинов.