Бойовики знову обстріляли Троїцьке, Попасну і Кримське Луганської області

Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, незважаючи відносне бойове затишшя повного припинення вогню на контрольованій Україною території області за вчорашній день і минулу ніч не відбулося.

Згідно з повідомленням, з мінометів було обстріляно Попасну. Вогонь вівся по околицях, де розташовані опорні пункти Збройних сил України, руйнувань і потерпілих немає.

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Протягом дня не припинялися перестрілки поблизу Троїцького (Попаснянський район неподалік від Дебальцевого Донецької області), крім того, продовжувалися бойові дії на околицях Кримського (Новоайдарський район поряд із колишнім 31-м блокпостом на автодорозі "Бахмутка"). Руйнувань інфраструктури і житла немає, ніхто з мирних жителів не постраждав.

За даними Москаля, в області продовжуються відновлювальні роботи. У Попасній відновлено 95% газо- та електропостачання, проте без води поки що залишається мікрорайон, де проживає близько 40% населення. Воду сюди за графіком підвозять на автомобілях служби з надзвичайних ситуацій.

У Станиці Луганській (де електроенергії, а відповідно, центральних водо- і теплопостачання не було більше як місяць) почали подавати світло на деяких вулицях. У Трьохізбенці без електроенергії залишаються кілька вулиць, решта селищ зі світлом. У Щасті залишається без тепла один багатоповерховий будинок.

Разом з тим низка населених пунктів залишається без газу: Нижнє, Світличне, Тошківка, Кримське, Трьохізбенка.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, Чорнухине відійшло під контроль бойовиків.