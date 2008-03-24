Скандал довкола автомобіля та яхти кримського спікера: нові деталі

У Криму триває скандал довкола придбаного кримським спікером Анатолієм Гриценком дорогого автомобіля. І хоча вибухнув він іще минулого року, зараз давній опонент керівника Верховної Ради Криму, народний депутат України Геннадій Москаль оприлюднив нові деталі цієї історії. Як повідомляє радіо "Свобода",торік історія з придбанням Верховною Радою Криму престижного і дорогого автомобіля Mercedes-Benz S500 Long ледь не призвела до кримінального переслідування кримського спікера Анатолія Гриценка. Щоб уникнути цього, керівник парламенту автономії розпорядився скасувати рішення про закупівлю в обхід тендерної процедури і за бюджетні гроші, а придбав автомобіль за власні. Взявши для цього кредит у майже мільйон двісті п’ятдесят тисяч гривень, він заявив, що має змогу це зробити, бо отримує зарплату у 17 тисяч гривень. Про скандал потроху забули, і він навіть майже не вплинув на перебіг позачергової виборчої кампанії минулого року.

Але давній політичний опонент кримського голови, колишній начальник міліції Криму, а зараз перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з боротьби з організованою злочинністю Геннадій Москаль днями нагадав давню історію. «Пан Гриценко минулого року взяв мерседеса за мільйон двісті тисяч, у кредит на 15 років. А цього року кілька днів тому усю суму повністю погасив. Останній транш – 600 тисяч гривень. А звідки такі гроші? Напевно, з’явилася якась інвестиція, але звідки? А те, що він обіцяв, – 15 років справно платити зі своєї зарплати, – на жаль, він вас обманув», – сказав кримським журналістам Геннадій Москаль.

Голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко на запитання Радіо Свобода, чи правдива інформація Геннадія Москаля, а також чи не збирається він оприлюднити декларацію про доходи свої і родини, відповів не повністю: «Що стосується декларації, то я її закінчую і, безумовно, оприлюдню у мас-медіа. Стосовно першого запитання, то я вважаю, що засоби масової інформації приділяють занадто багато уваги хворій уяві пана Москаля».

Тему, чи достатньо заробляють кримські чиновники, щоб жити у викличній розкоші, зараз активно обговорює кримська преса. Нещодавно сімферопольська газета «События» опублікувала матеріал, в якому описується, як дружина кримського спікера придбала яхту, що зараз стоїть у яхт-клубі містечка Щолкіно на Азовському морі під арештом митниці, бо виявилася контрабандною. Публічно цю інформацію Анатолій Гриценко не спростував, але стало відомо, що він телефонував редакторові видання Наталі Панченко і після різкої розмови пообіцяв подати до суду.

Саме ця газета торік зверталася до кримського спікера, як і до інших чиновників, із проханням оприлюднити на її шпальтах декларацію про доходи. На відміну від багатьох посадовців, Голова Верховної Ради автономії відмовився, сказавши, що зробить це лише після представника Президента України в Криму.