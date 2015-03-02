Терористи вдень відводять техніку під наглядом ОБСЄ, а вночі повертають назад - штаб оборони Маріуполя

Про це він повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Досягнуті в результаті Мінських домовленостей угоди про відведення важкого озброєння від лінії умовного розмежування терористами не виконуються. Максимум, що відбувається, – під наглядом спостерігачів міжнародної місії ОБСЄ вдень техніка відводиться, а вночі повертається на колишні позиції», - йдеться в повідомленні.

На думку штабу оборони Маріуполя, «це ще раз показує небажання противника виконувати умови Мінських домовленостей».

Читайте такожБойовики "ДНР" заявили про завершення відведення важких озброєнь«Українська сторона повністю виконує умови Мінських угод. Днями було проведено відведення артилерії, зараз військові чекають зустрічних кроків від противника і лише після цього продовжать відведення техніки», - повідомляє штаб.

Як повідомляв УНІАН, підписаним 12 лютого в Мінську комплексом заходів, направлених на імплементацію вересневих Мінських домовленостей про врегулювання ситуації на Донбасі, передбачено відведення всіх важких озброєнь обома сторонами.

26 лютого сили АТО почали відведення артилерії калібру 100 мм по всій лінії фронту, за цим спостерігають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.