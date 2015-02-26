Сили АТО почали відведення протитанкових гармат по всій лінії фронту

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник прес-центру АТО Олександр Мотузяник.

“Від сьогоднішнього дня сили АТО розпочинають відведення артилерійських систем по всій лінії розмежування. Зокрема сьогодні відбувається передислокація протитанкових артилерійських систем МТ-12 “Рапіра” на встановлені нові місця дислокації на відстань не менше 25 км від узгодженої лінії”, - сказав Мотузяник.

Читайте такожОБСЄ: не всі учасники конфлікту надали необхідну інформацію щодо відведення озброєньТакож він повідомив, що колони до відбуття на нові позиції вже готові, на місці перебувають представники ОБСЄ, які спостерігають за відведенням.

Раніше про початок відведення важкої техніки повідомили у Генштабі.

Неодноразово про відведення зі свого боку заявляли і представники бойовиків, однак у моніторинговій місії ОБСЄ не змогли цього підтвердити.

Згідно з останньою редакцією Мінських угод, від лінії розмежування повинні бути відведені "всі важкі озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною щонайменше 50 км одна від одної для артилерійських систем калібру 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»)".