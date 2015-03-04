Мін'юст запропонує Раді заборонити комуністичну ідеологію

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "5 канал", пише Lb.ua.

"Ми разом з депутатами, з Інститутом національної пам'яті розробили законопроект, який днями буде подано в парламент, про заборону комуністичної та фашистської ідеології", - повідомив міністр.

Таким чином, у разі прийняття відповідного закону Мін'юст зможе скасувати реєстрацію партій, які публічно висловлюють комуністичну чи фашистську ідеологію.

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Петренко зазначив, що це дозволить найближчим часом заборонити діяльність КПУ у ситуації, коли судова система фактично саботує розгляд позову про заборону цієї партії.

Як повідомлялося, 18 лютого всі судді Окружного адміністративного суду Києва відмовилися від розгляду справи про заборону Комуністичної партії України.