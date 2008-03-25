Шаповал заявляє, що Конституційний суд веде себе непристойно

Голова Центральної виборчої комісії України Володимир ШАПОВАЛ вважає прикрим те, що Конституційний Суд України сьогодні займає “позицію страуса”. Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Голос України” (№57 (4307) від 25.03. 2008 року.

За його словами, питання про реєстрацію депутатів Київради “давно було б зняте, якби постановили відповідне судове рішення”. Він зазначив, що коли працював у Конституційному Суді, то “ми не затягували з прийняттям рішень, ніхто із суддів не йшов у відпустку або на лікарняний, коли розглядалися резонансні справи”. “А нині така позиція: є проблема - у відпустку або щось інше, може розсмокчеться” - зазначив В.ШАПОВАЛ. Він вважає, що якщо є “резонансна справа і суспільне очікування - закрийте її, прийміть будь-яке рішення”. “Готовий стверджувати: нинішній склад КС жодного разу не поспів до суспільної витребованості”, - зазначив голова ЦВК.

В.ШАПОВАЛ вважає, що “це не тільки безвідповідальна, а й непристойна поведінка”. За його словами, “якщо гостра суспільно-політична тема, яка знаходиться у сфері компетенції КС, відкрита, то збурюється суспільство, збурюється політикум”. Він зазначив, що єдиний спосіб її закрити - “проявити професійність і суспільну відповідальність(якщо вони є) і прийняти рішення”.