Янукович-молодший із задоволенням покатає тещу на тачці

Віктор Янукович, син лідера Партії регіонів сподівається, що його майбутня обраниця з розумінням поставиться до його точки зору на весілля, яке має бути не бенкетом на весь світ, а «святом для рідних і близьких».

«Я не люблю великі весілля. Це свято для близьких і рідних людей, воно не повинне бути численним, - заявив син відомого політика в інтерв`ю Личному счету. - Сподіваюся, моя обраниця поділятиме цю думку. До весільних традицій ставлюся позитивно і тещу із задоволенням покатаю на тачці», - додав Янукович-молодший.

Своє ставлення до шлюбного контракту, що сьогодні набирає популярність, за словами Януковича-молодшего, він міняв вже кілька разів.

«Вперше почувши про шлюбний контракт, мене обурила сама думка такого юридичного оформлення відносин, - розповів про еволюцію своєї точки зору політик і син політика. - А як же любов? Складаючи контракт, щось у відносинах втрачається. Потім став думати, що в контракті є свої плюси. Але пізніше дійшов висновку, що слов`яни мають певну ментальність, з якою шлюбний контракт не поєднується. Особисто мені не хотілося б, щоб українці переводили теплі сімейні стосунки в розряд контрактних зобов`язань».

У відповідь на зауваження, чи не означає це, що дівчина, яка вийде за нього заміж, автоматично стане багатою людиною?, Янукович-молодший визнав: «Виходить, що так».